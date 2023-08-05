فلسطين تطالب بإدراج بن غفير وحزبه على قوائم الإرهاب العالمية

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية اعتبار حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير حزبا إرهابيا.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن هذه المطالبة تأتي لتاريخ بن غفير الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين بل وقيام عضو في حزبه بالامس باطلاق النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة قضاء رام الله واستشهاده.

وأعلنت الصحة الفلسطينية مقتل الشاب قصي جمال معطان برصاص مستوطنين إسرائيليين، مساء أمس الجمعة، وذلك خلال هجوم شنّه المستوطنون على قرية برقة شرق رام الله بحماية من قوات الاحتلال.

وأشارت الصحة إلى أن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) قتل متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية.