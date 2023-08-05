بعد منشورات هدد فيها الشهود.. حملة ترامب تدافع بكل قوة عن الرئيس السابق

دافعت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم السبت على الانتقادات التي وجهت إلى الرئيس السابق بعد منشور حديث على مواقع التواصل الاجتماعي يهدد فيه الشهود في قضاياه الجنائية.

وقال ترامب عبر منصته "سوشيال تروث" أمس الجمعة "إذا لاحقتموني سوف ألاحقكم"، وذلك بعد يوم من دفعه بأنه غير مذنب في اتهامات بأنه دبر مؤامرة إجرامية لمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وأثارت التعليقات انتقادات من الجمهور ومخاوف من المدعين العامين في وزارة العدل. ومع ذلك، دافعت الحملة عن المنشور باعتباره حرية تعبير.

وقال المتحدث باسم الحملة “منشور ترامب الذي تم الاستشهاد به هو تعريف الخطاب السياسي، وكان ردًا على مجموعات المصالح الخاصة المحبة للصين وغير النزيهة”.

وكشف مكتب المحامي الخاص جاك سميث، في الدعوى التي رفعها أمام محكمة واشنطن الاتحادية ضد ترامب، بأن منشوره أثار مخاوف من الكشف عن مواد سرية تخص السلطات الأمريكية، مثل محاضر هيئة المحلفين الكبرى التي حصل عليها من ممثلي الادعاء.

وكتب ممثلو الادعاء، أنه من الممكن أن يحقق ذلك تأثير سلبي ضار على الشهود والعدالة القضائية فيما يخص تلك القضية، مشيرين إلى أن دونالد ترامب لديه بالفعل سجل من مهاجمة القضاة والمحامين والشهود في قضايا أخرى ضده.