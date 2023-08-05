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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي السعودي يفاوض نجم ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، أن أهلي جدة السعودي، يستهدف التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

ويرتبط ألابا بعقد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2026.

وبحسب موقع “جول” فإن صندوق الاستثمارات السعودي، المالك لأندية “الهلال، الأهلي، الاتحاد، النصر”، قدم عرضًا رسميًا لـ ألابا، للانتقال للعب في “دوري روشن السعودي”، الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أنه إذا وافق ألابا على عرض السعودية؛ فسينتقل على الأرجح إلى أهلي جدة، حيث اجتمع رئيس النادي التنفيذي “يزن الشريف”، مع المدافع النمساوي، خلال الساعات القليلة الماضية، لإقناعه بقبول العرض.

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