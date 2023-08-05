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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سوهاج .. السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر حشيش بساقلته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حكمت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين، بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على عامل في نهاية الثلاثينات من العُمر.

وذلك إثر إدانته بالاتجار في مادة الحشيش المُخدر، وتعاطي بعض المواد المُخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة ساقلتة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المدعو "احمد. ع. ا- 38 سنة- ويقيم دائرة المركز"، في مادة الحشيش المُخدرة.

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وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مادة الحشيش المُخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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