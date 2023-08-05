خبر غير سار لمستخدمي آيفون iPhone 8 و iPhone X .. تفاصيل

يبدو أن شركة آبل الأمريكية قد قررت سحب البساط تمامًا من تحت أقدام هواتف iPhone 8 و iPhone X، حيث أصدرت الشركة بيانا أن مستخدمي هذه الهواتف لن يحصلوا على دعم نظام التشغيل الأحدث من الشركة iOS 17 .

كما أعلنت الشركة أيضًا عن دراستها لوقف إصدار تحديثات أمنية لمستخدمي هذه الهواتف مما يجعلها عرضة للتهديدات وكذلك الفيروسات، حيث قد يتم اختراقها بسهولة، وسرقة بيانات مستخدمي الهواتف عند حدوث أي ثغرات أمنية.

وعلى الرغم من أن هواتف iPhone 8 و iPhone X ستظل تدعم تحديث iOS أقدم من iOS 17، إلا أن مستخدمي الهواتف قد يصبحون عرضة للتهديدات والفيروسات، وسرقة البيانات الخاصة بهم.

وستشمل الطرز التي لن تدعم أحدث نظام تشغيلي لآبل هي هواتف : iPhone 8 ، وiPhone 8 Plus ، وiPhone X ، أما الهواتف الأحدث بدءًا من iPhone XS وحتى iPhone 14 Pro Max

ستحصل على نظام التشغيل iOS 17 .

وعادةً ما توفر شركة آبل جميع التحديثات الأمنية لمدة تصل إلى 5-6 سنوات ، وقد تجاوزت طرازي iPhone 8 و iPhone X الأقدم هذه المدة بالفعل، حيث كانت أصدرت آبل أهذه الهواتف في عام 2017 ومر ما يقرب من ست سنوات منذ إطلاقها.

وفقا لموقع Techstory فإنه بخلاف مشكلات الأداء ، فإن افتقار الأجهزة القديمة إلى تحديثات الأمان يجعلها أيضًا عرضة للتهديدات والفيروسات، ولحماية بياناتك وخصوصيتك ، من الضروري التأكد من حصول هاتفك الذكي على آخر تحديثات الأمان.