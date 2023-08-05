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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

عروسة
عروسة

تداول نشطاء على فيسبوك والسوشيال ميديا مقطع فيديو عروسة أثناء حفل زفافها بشكل كبير.. فما السبب؟!

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قامت عروسة خلال حفل زفافها بإلقاء كلمة شكر وامتنان لأهلها ولكن هذه الكلمة كانت سببا في سخرية الآخرين منها حيث قامت عروسة التريند بإلقاء كلمة الشكر بأسلوب يشبه ما يفعله أطفال الابتدائي في المدارس الحكومية والإذاعة المدرسية في زمن التسعينيات والثمانينيات.

 

فبدت العبارات التي قالتها عروسة الفيديو كأنها قامت بحفظ هذا الكلام دون ظهور أي مشاعر أو تعبيرات إنسانية  خلال إلقائها إلى كلمات الشكر والمحبة إلى والدها وأهلها.


وتداول نشطاء السوشيال ميديا فيديو عروسة التريند بشكل ساخر ومن بين أبرز التعليقات التي وردت “ الأفراح حواراتها كترت” و “هو في ايه” و" أول مرة أضحك كدة".

وكانت نبره صوت العروسة عالية جدا وحادة وطريقة تحدثها غريبة بالنسبة لفتاة في مثل عمرها.

إليكم مقطع الفيديو الخاص بهذه العروسة التي تصدرت السوشيال ميديا

https://fb.watch/me8_oAEDhs/?mibextid=Nif5oz

عروسة الافراح الإذاعة المدرسية السوشيال ميديا الفيديو الخاص سوشيال ميديا مقطع فيديو

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