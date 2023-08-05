بعد اقتراح "3 أنظمة انتخابية".. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف التفاصيل

‏قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه ومنذ بداية مناقشة النظام الانتخابي في الحوار الوطني كان هناك احترام عام وتقدير لكل الأراء في النقاشات التي شهدتها الجلسات العامة، خاصة المتعلقة بالنظام الانتخابي.

‏وتابع جمال الكشكي ‏خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، كان هناك شغف من كل الحضور ان كل فرد مشارك يمسك نسخة من الدستور لأن المسألة كانت محل خلاف لا شك، وهناك بعض الناس كان تصر على القائمة المغلقة في أربعة دوائر، وكان هناك أيضا آراء أخرى تتعلق بالقائمة النسبية والرأي الثالث كان بخصوص الـ 50% فردي.

نراعي الدستور

وأضاف: أن بالتالي نحن هنا كنا نراعي نص الدستور لأن الدستور نص على نسب في التمثيل مثل الشباب والمرأة وهكذا ونحن نحتاج إلى مجهود كبير جدا للوصول إلى صيغة ليس بها ثغرات أو مشاكل.