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بعد رحيل سيد عبد الحفيظ للمرة الثالثة .. تاريخ إطاحات فيجو من الأهلي

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد تغطية عن عودة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة بالأهلي، حيث تصدر اسم سيد عبد الحفيظ - الشهير بفيجو الأهلي، السوشيال ميديا بعد قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بالإطاحة به من منصبه كمدير للكرة، الأمر الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل.

وجاء قرار الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة فى الأهلي أمس الجمعة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي. 

وقرر النادي الأهلي تعيين خالد بيبو مديرا للكرة بعد إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه. 

https://www.youtube.com/watch?v=_HJtkZk5cI4

ورغم هذا الجدل الكبير الا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإطاحة بسيد عبد الحفيظ من منصبه، ومنذ توليه منصب مدير الكرة في النادي الأهلي في عام 2010 تمت الاطاحه به اكثر من مرة.

وتمت الإطاحة بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي به ثلاث مرات من منصبه منذ التحاقه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.
 

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