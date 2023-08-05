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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دالا المهندس تظهر بإطلالة ملفتة في عرض البحر| صور

دالا المهندس
دالا المهندس

تحرص ملكة جمال مصر والبلوجر الشهيرة دالا المهندس، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها بصفة دائمة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت دالا المهندس في الصور على متن مركب بإطلالة ساحرة من عطلتها، حيث تركت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلى جانب آخر أعلنت البلوجر دالا المهندس ملكة جمال مصر سابقا، طلاقها رسمياً من المهندس كريم مكرم، بعد زواج دام لأكثر من عام وقصة حب كبيرة أشعلت السوشيال ميديا.

وكتبت دالا المهندس عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، «تم طلاقي رسميا بتاريخ اليوم، الحمد لله وربنا يعوضني كل خير».

يذكر أن دالا المهندس وكريم مكرم كانا قد تزوجا في عام 2022، وكانا يعتبران من أشهر الأزواج على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

من هي دالا المهندس ؟

هي بلوجر وواحدة من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2019، كما عملت كمضيفة طيران في الخطوط القطري، وعملت كمذيعة راديو في راديو الغد لمدة ٣ سنوات.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٤_٢٢٣٢١١
البلوجر دالا المهندس دالا المهندس ملكة جمال مصر سابقا إطلالة ملفتة وجذابة فى عرض البحر

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