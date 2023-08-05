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رئيس التحرير
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الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد تغطية عن مسابقة وزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقدم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم رياض أطفال ومعلم فصل، في يوليو 2022.

وأعلنت أنه سيكون لها إجراءات وشروط صارمة، تضمن اختيار الكفاءات، وتمنع الوساطة والمحسوبية، وبجعل التقديم والاختبارات إلكترونية بالكامل.

ولكن قرار استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل والأمهات حديثي الولادة من المرحلة الأولى للمسابقة، جاء صادم للجميع.

https://www.youtube.com/watch?v=WtnqbRRshgA

وعلق على ذلك الإعلامي محمد الباز، وقال إن تمتع موظفي الدولة، بلياقة بدنية وحيوية، أمر كلنا نتمناه، لكن ليس كل الوظائف تتطلب أن تتوفر فيها هذه الشروط بنسبة 100%.

وأوضح من خلال برنامجه أن دوافع الدولة فيما تفعله، قد تكون نبيلة، وأنها تريد الموظفين أصحاء، لكن قرار استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من المرحلة الأولى لمسابقة الـ30 ألف معلم، رغم نبل مقاصده مآلاته على الأرض مؤذية، وهذا لا يرضى الرئيس ولا رئيس الوزراء.
 

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