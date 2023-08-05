أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن فيلم ع الزيرو حيث أثار الجدل بشكل كبير بسبب قصته، وهو الي دفع البعض إلى تقديم بلاغات ضده واتهامه بالترويج للجريمة وتقديم ما يتعارض مع القيم الدينية، بشكل يجعل المشاهد يتعاطف مع البطل المجرم من خلال أحداث الفيلم لأنه خلال الأحداث يتاجر بطل العمل بالأعضاء البشرية لعلاج ابنه المريض.

وطالبت البلاغات الموجهة للفيلم الرقابة بوقف عرضه مؤقتًا لمراجعة المحاذير الرقابية وتفعيل مواد قانون الرقابة علي الفيلم لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وهذا بسبب منح العمل بهذا النوع من التجارة الغير المشروعة دعم معنوي لتعاطف المشاهد مع المجرم في نهاية أحداث الفيلم.

أما عن قصة الفيلم تحكي قصة إنسانية لمعاناة أب فقير اسمه حمزة ولقبه "دراجون"، يسعى لعلاج ابنه المريض ويحاول إنقاذ حياته، ويدخل بعدها في مجال تجارة الأعضاء البشرية، وتتطور الأحداث ويبقى من الأغنياء.