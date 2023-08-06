مفاجأة.. الخطيب وحسام غالي أصحاب قرار رحيل سيد عبد الحفيظ| فيديو

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن منصبه خلال الساعات الماضية.

وأضاف إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» والذي يقدمه عبر قناة «صدى البلد»، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، لم يتدخل في قرار الإطاحة بسيد عبد الحفيظ وأندهش من تلك القرار بسبب علاقته الجيدة مع مدير الكرة السابق قائلاً: «كولر لم يعلم برحيل سيد عبد الحفيظ إلا قبل 24 ساعة فقط».

وأشار إيهاب الكومي، إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ولجنة التخطيط إلى جانب حسام غالي عضو المجلس وأعضاء شركة الكرة، هم من اتخذوا قرار رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي من منصبه .

وتابع إيهاب الكومي، أن الثنائي خالد بيبو ووليد سليمان تفاجئا بقرار رحيل سيد عبد الحفيظ، مؤكداً أن هناك حالة انقسام داخل المجلس بعد تلك القرار حيث سادت حالة الحزن من بعض الشيء لدى مجلس الأهلي لرحيل عبد الحفيظ، والبعض مؤيد بسبب منح فرصة في إعداد كوادر للمستقبل.