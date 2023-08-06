روسيا: التحالف الدولي ينتهك بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة خلال يوم

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، انتهك بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا، 14 مرة، خلال نهار اليوم.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم، إنه تم تسجيل 14 خرقا من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لبروتوكولات تفادي التصادم، حيث قامت مسيرات التحالف برحلات جوية فوق سماء المنطقة دون تنسيق مسبق مع الجانب الروسي".

وأوضح أنه تم تسجيل الانتهاكات في منطقة التنف "قاعدة جوية أمريكية عسكرية"، خلال يوم واحد، من قبل مقاتلتين من طراز "إف-16" و3 مقاتلات من طراز "إف-35" ومقاتلة من طراز "رافال" ومقاتلة من نوع "تايفون"، فضلا عن مسيرتين متعددتي الاستخدام من طراز "MQ-1C" تابعة لـ"التحالف".

وكان مركز المصالحة الروسي، قد أعلن - في وقت سابق - عن انتهاك مسيرات، تابعة للتحالف الدولي، سلامة الرحلات الجوية في سوريا 340 مرة خلال شهر يوليو 2023.