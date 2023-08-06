وفاة شخص وفقد 2 إثر غرق زورق مهاجرين قبالة الشواطئ الإيطالية

عثرت قوات خفر السواحل الإيطالية، السبت، على جثمان شخص بعد غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا، فيما تستمر عمليات البحث عن شخصين ما زالا في عداد المفقودين.

وقالت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية إن خفر السواحل أنقذ 43 شخصاً وانتشل جثمان شخص قاصر في أعقاب الحادث الذي وقع على بعد 23 ميلاً جنوب غرب لامبيدوزا. وقال ناجون للسلطات إن الزورق كان يحمل على متنه 46 شخصاً.

ووصل أكثر من ألفي شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية بعد أن أنقذتهم زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية من البحر، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أمواج البحر الهائج منعت السلطات حتى الآن من إنقاذ مجموعة تضم حوالي 20 مهاجراً علقوا على الصخور حيث تحطم قاربهم مساء الجمعة.

ونشرت منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية، السبت، مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" لقارب الإنقاذ الخاص بها وهو يتجه إلى ميناء برينديزي الجنوبي وعلى متنه 199 مهاجراً بينما تدفعه الرياح.

وأضافت "أوبن أرمز" أنه "بعد أيام من الانجراف في البحر، يضطرون لمواجهة أحوال جوية بحرية بالغة الصعوبة"، واشتكت من تخصيص الحكومة الإيطالية موانئ الإنزال بعيداً عن مناطق الإنقاذ.

