حزب التجمع: الحوار الوطني يطرح عدة بدائل لشكل النظام الانتخابي

‏قال عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، إن الميزة في الحوار الوطني انه كان فرصة لكي يصبح أمام متخذي القرار عدة بدائل لشكل النظام الانتخابي وآلية للوصول إلى ممثلي مجلس النواب.

‏وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن كطبيعة أي حوار بدأ يفرز وجهات نظر وتطور معها، مضيفا أن هناك محدد دستوري مهم جدا للنظام الانتخابي وهو تمثيل 6 فئات في البرلمان منهم فئه يجب أن تمثل بحد أدنى 25% واي نظام انتخابي لا يستطيع الوفاء بهذه النسب يكون غير دستوري، الأمر الثاني قدرة النظام الانتخابي على السهولة واليسر التي تمكن الناخب من الإدلاء بصوته.