للمرة الخامسة.. أحمد حلمى يعرض مسرحية ميمو في السعودية

يعرض الفنان أحمد حلمى مسرحيته "ميمو" فى السعودية بدمام للمرة الخامسة وذلك فى الفترة من 10الى 12 أغسطس الحالى.

وطرحت الشركة المنظمة للمسر حية أسعار التذاكر التى انقسمت إلى خمسة فئات وهى الفئة الأولى من 75 ريال سعودي أي تعادل 737 جنيهًا، والفئة الثانية بـ 100 ريال سعودي أي تعادل 825 جنيهًا، والفئة الثالثة بـ 200 ريال سعودي أي تعادل 1،650 جنيهًا، والفئة الرابعة بـ 300 ريال سعودي أي تعادل 2،475 جنيهًا، أما الفئة الخامسة والأخيرة بـ 400 ريال سعودي أي تعادل 3،300 جنيهًا

وطرح الفنان أحمد حلمي أغنية “اوووه” من مسرحيته الجديدة “ميمو” عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

مسرحية "ميمو" عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، رفعت خلالها شعار كامل العدد.

أغنية "أووووه" من كلمات مصطفى حدوتة، ومن توزيع وألحان كولبيكس، وإنتاج كرافت ميديا، بالتعاون مع شركة نجومي ميديا المسؤولة عن الحملة الدعائية للمسرحية.

مسرحية ميمو أحمد حلمى

وروج أحمد حلمي عن أغنيته الجديدة من مسرحية ميمو، التي تحمل اسم أوووه، وذلك من خلال نشره بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق: أغنية أوووه من مسرحية ميمو قريبا.

ويحقق الفنان أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية بـ مسرحية ميمو؛ حيث عرضت لأول مرة في الرياض منذ عدة أشهر، وتفاعل معها الكثير من جمهور الرياض، وطلب المستشار تركي آل الشيخ من أحمد حلمي وصناع المسرحية إعادة عرضها مرة أخرى في جدة، على مسرح بنش مارك.