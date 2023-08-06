جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت على أثرها عددا من الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة غرب جنين، واعتقلت الأسيرين المحررين مجدي عبد الله صبيحات، ومحمد فرج صبيحات، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل والد الشاب كامل محمود أبو بكر، الذي ارتقى أمس، السبت، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، وحطمت محتوياته، قبل أن تأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين، وداهمت عدة منازل في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خضر شديد العويوي، والأسير المحرر بلال عمران أبو حسين، بعد أن داهمت منزليهما في منطقة خلة الدار جنوب المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى زكريا محيسن (22 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد العال سمير شويكي، وأحمد سلمان شويكي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في بلدة سلوان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نور زياد القواسمي، بعد أن داهمت منزله في مدينة القدس.