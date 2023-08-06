عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت على أثرها عددا من الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة غرب جنين، واعتقلت الأسيرين المحررين مجدي عبد الله صبيحات، ومحمد فرج صبيحات، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل والد الشاب كامل محمود أبو بكر، الذي ارتقى أمس، السبت، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، وحطمت محتوياته، قبل أن تأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين، وداهمت عدة منازل في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خضر شديد العويوي، والأسير المحرر بلال عمران أبو حسين، بعد أن داهمت منزليهما في منطقة خلة الدار جنوب المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى زكريا محيسن (22 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد العال سمير شويكي، وأحمد سلمان شويكي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في بلدة سلوان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نور زياد القواسمي، بعد أن داهمت منزله في مدينة القدس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات الضفة الغربية الفلسطينيين اعتقالات الضفة الغربية والقدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

النيابة العامة: 21 مكتبًا أكلتها النيران في حريق وزارة الأوقاف

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21.. تفاصيل

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

سوبر أفريقيا.. موعد أول مباراة يخوضها إمام عاشور بقميص النادي الأهلي

البيض رخص أخيرا.. تراجع ملحوظ في الأسعار والكرتونة تنخفض إلى مستويات قياسية

ترشيحاتنا

التعليم تعقد ملتقى لإطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

مهلة الأسبوع انتهت.. هل تنفذ إيكواس تهديدها بالتدخل العسكري في النيجر؟

في عهد السيسي| إنجازات تحققت على أرض الواقع في مضمون الحماية الاجتماعية

خناقة خفراء.. حبس 9 أشخاص لاتهامهم بقتل صديقهم في مدينة السلام

الأرصاد تحذر |مفاجأة فى ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة تسجل 39

وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لـ تنمية الثروة السمكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لطالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم.. اعرف التفاصيل كاملة

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان نيرمين الفقي بمهرجان المسرح القومي

بعد رقصها مع تامر حسني.. 10 صور أثارت الجدل لـ نادية الجندي

علامة تفرقه عن البرد.. احذري من إصابة طفلك بالتهاب السحايا

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ