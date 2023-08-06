منها الديناصور الشهيرة.. أفضل ألعاب متصفح مجانية على Android

هل سئمت من لعب نفس الألعاب القديمة على هاتف أندرويد الخاص بك؟، وهل تريد تجربة لعبة مختلفة لا يتطلب منك لعبها تنزيل تطبيق واستهلاك مساحة تخزين من هاتفك؟ إذا كان الأمر كذلك، سنوضح لك فيما يلي مجموعة من عالم الألعاب القائمة على الويب والتي يمكنك الوصول إليها عبر هاتفك الأندرويد دون الحاجة لجهاز كمبيوتر أو تنزيل تطبيق إضافي على جهازك.

وتعمل مجموعة الألعاب التالية القائمة على الويب بشكل رائع في أي متصفح ويب للجوال، كل ما تحتاجه هو اتصال جيد بالإنترنت ومعرفة كيفية الوصول للعبة المفضلة لديك، وستكون جاهزا للعب.

أفضل ألعاب متصفح مجانية على الإنترنت

1. لعبة تتريس Tetris:



تتريس Tetris، هي لعبة كلاسيكية وواحدة من أفضل الألعاب التي تساعدك على مرور الوقت بسرعة عبر لعبها وتسجيل نقاط كبيرة من خلال مطابقة الأشكال الرباعية معا، من خلال النظر في الأشكال والأحجام والدوران لإكمال الخطوط قبل أن تمتلئ المصفوفة.

وتتضمن “تتريس” أدوات التحكم تستجيب للمس، مما يسمح لك بتدوير الكتل حولها لتناسب الشبكة، ولا يلزم تشغيل اللعبة إنشاء أي حساب أو عملية تسجيل الدخول، يمكنك إيقاف اللعبة مؤقتا في أي وقت، مما يجعلها مثالية لجلسات التوقف والانطلاق.

Tetris

2. لعبة Subway Surfers:

Subway Surfers هي لعبة محمولة شهيرة وهي متاحة أيضا على موقع ويب Poki للألعاب المستند إلى الويب، وفي هذه اللعبة، تتولى دور فنان جرافيتي شاب مؤذ تم القبض عليه من قبل مفتش القطار أثناء وضع علامة على قطار مترو أنفاق، وستبدأ بعد ذلك في مغامرة مثيرة، من خلال الركض على طول مسارات القطار هربا من المفتش الغاضب الملاحق وكلبه، وتوفر لعبة Subway Surfers تجربة ركض لا نهاية لها وسريعة الإيقاع تبقيك مشغولا.

تتحتوى اللعبة على عناصر تحكم بسيطة وبديهية، مما يسمح لك بالتمرير لليسار ولليمين ولأعلى ولأسفل للتنقل عبر بيئة مترو الأنفاق، أثناء الجري، ستواجه العديد من العقبات والتحديات، مثل القطارات الواردة، والحواجز، والمخاطر الأخرى.

Subway Surfers

3. لعبة Diep.io:



هذه لعبة مدعومة بالإعلانات حيث يتحكم اللاعبون في دبابات متغيرة الشكل في معركة حلبة، يمكنك التبديل بين أنواع الدبابات مثل الرصاص والمدفع الرشاش والمدفع والطائرات بدون طيار والمبيد للسيطرة على الخريطة، أثناء اللعب، ستزداد قوة دبابتك بمزيد من السرعة، يمكنك أيضا الحصول على تعزيزات السرعة لمساعدتك على الخروج، وكلما تقدمت في اللعبة، يمكنك فتح أنواع دبابات جديدة، يمكنك اللعب بمفردك أو مع الآخرين للبقاء على قيد الحياة والسعي لتحقيق أعلى الدرجات مع الكثير من الحركة.

Diep.io

4. لعبة Line Rider:



وجه إبداعك لبناء مسار يركب عليه مزلقة، Line Rider هي لعبة رمل كلاسيكية تتيح لك رسم ومحاكاة مسار مخصص ليستخدمه مزلجة التزلج لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى المستوى التالي، باستخدام أدوات التخصيص واللعب الفريد، وتعمل اللعبة بشكل أساسي على عناصر التحكم التي تعمل باللمس، ويمكنك الرسم على اللوحة القماشية باستخدام قلم افتراضي أو قلم رصاص، أو النقر على الأزرار لبدء التشغيل، أو إيقاف محاكاة التزلج مؤقتا.

Line Rider

5. لعبة T-rex Dinosaur:

هي لعبة الديناصور Dinosaur الشهيرة من جوجل Google، الهدف منها هو تحقيق أعلى الدرجات من خلال توجيه Tyrannosaurus rex المنقسم عبر الشاشة مع تجنب جميع العقبات على طول الطريق، سيتم تشغيل Tyrannosaurus rex تلقائيا عبر الشاشة، لذا فإن النقر على الديناصورات يؤدي إلى قفزه ليعبر العوائق بسهولة التي يتطلب تجنبها، يؤدي الوقوع في العوائق إلى توقف اللعبة والبدء من جديد، أهم ما يجب فعله هو تحديد توقيت قفزاتك بشكل صحيح، وستجمع المزيد من النقاط كلما تقدمت في المستوى.