لا تظهر أعراضه ويسبب الوفاة.. تحذير من فيروس ينقله البعوض

يمكن أن يتسبّب فيروس غرب النيل في إصابة البشر بمرض عصبي وخيم وفي بعض الأحيان يسبب الوفاة وبوجد هذا الفيروس عادة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغرب آسيا.

ويظلّ الفيروس يدور في الطبيعة من خلال الانتقال بين الطيور والبعوض، ويمكن أن يطال البشر والخيول وغيرها من الثدييات.

أعراض فيروس غرب النيل

لا توجد أعراض لدى معظم الأشخاص، معظم الأشخاص (8 من أصل 10) المصابين بفيروس غرب النيل لا تظهر عليهم أي أعراض.

ويصاب حوالي 1 من كل 5 أشخاص مصابين بحمى مصحوبة بأعراض أخرى مثل الصداع وآلام الجسم وآلام المفاصل والقيء والإسهال والطفح الجلدي، يتعافى معظم المصابين بمرض الحمى بسبب فيروس غرب النيل تمامًا ، لكن التعب والضعف قد يستمران لأسابيع أو شهور.

أعراض خطيرة في قلة من الأشخاص، يصاب حوالي 1 من كل 150 شخصًا مصابًا بمرض شديد يصيب الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب الدماغ (التهاب الدماغ) أو التهاب السحايا (التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي).

تشمل أعراض المرض الشديد ارتفاع درجة الحرارة ، والصداع ، وتيبس الرقبة ، والذهول ، والارتباك ، والغيبوبة ، والرعشة ، والتشنجات ، وضعف العضلات ، وفقدان البصر ، والخدر والشلل.

يمكن أن يحدث المرض الشديد لدى الأشخاص في أي عمر ؛ ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد إذا أصيبوا (1 من كل 50 شخصًا).

الأشخاص المصابون بحالات طبية معينة ، مثل السرطان ، والسكري ، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض الكلى ، والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء ، معرضون أيضًا لخطر أكبر.

قد يستغرق التعافي من المرض الشديد عدة أسابيع أو شهور، قد تكون بعض التأثيرات على الجهاز العصبي المركزي دائمة.

يموت حوالي 1 من كل 10 أشخاص يصابون بمرض شديد يصيب الجهاز العصبي المركزي.

المصدر cdc