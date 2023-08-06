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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

باستا
باستا

تعد الباستا أو المكرونة من الأكلات الشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم المكرونة بوصفات مختلفة ومميزة.

وإليكم طريقة تحضير كازا باستا بالخطوات

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مقادير كازا باستا 

رشة من الملح
مكرونة
بصل شرائح
باذنجان شرائح 
ثوم مقطع ناعم 
فلفل حار
زعتر 
2 كوب ونص عصيرطماطم
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة من فلفل أسود
ريحان
جبنة فيتا 
جبن البارميزان المبشور جيدًا للتقديم

خطوات تحضير كازا باستا

أغلى الماء المملح وبداخلهٌ المكرونة حتى تصل إلى التسوية.

صفي المكرونة واحتفظي بنصف كوب ماء مكرونة.

في مقلاة على نار متوسطة سخني زيت الزيتون، وضيفي البصل والباذنجان ويُطهى لمدة 7 دقائق حتى يصبح لونه ذهبياً قليلاً.

يضيفي الثوم والفلفل وأوراق الزعتر ويطهى لمدة 3 دقائق أخرى

يضعي الباساتا والسكر وماء المكرونة ويتبل بالملح والفلفل.

اتركيهم على نار خفيفة لمدة 5 دقائق، ثم يقلب وضعي أوراق الريحان.

للتقديم، ضعي الصلصة فوق المكرونة، ثم غطى بجبنة الفيتا والبارميزان وأوراق الريحان المتبقية

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