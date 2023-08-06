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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار يغني بمسرح ساقية الصاوى في 20 أغسطس

صدى البلد

يحيى المطرب على الحجار ، حفلا غنائيا 20 أغسطس الجارى على مسرح ساقية الصاوى حيث يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. 

ويشدو على الحجار بعدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهوره ولعل من أبرزها “القاهرة وزين والزينة”.

ومن المقررأن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء وتبدأ أسعار تذاكر حفل الفنان علي الحجار من 280 جنية . 

على الحجار بالاسكندرية 

ويستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 11 أغسطس، بمكتبة الإسكندرية؛ حيث أنه تم فتح باب حجز التذاكر .

وروج على الحجار، للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  معلقًا :" فرحة كبيرة وصوت مزيكا فى قلبى وانا رايح لجمهور اسكندرية السمّيع ".

وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات، الاولي يبلغ سعرها 280  جنيها، والثانية يبلغ سعرها 330، وأخيرا 380 للفئة الأعلى .

على الحجار 

وقال النجم الكبير علي الحجار، إن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة مريح  بشكل كبير وأن الأزمة كانت قبل ثلاثة أسابيع، معربا عن سعادته وترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، في مشروع 100 سنة غنا، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة.

وقال علي الحجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن  اللي عرضته عليا وزيرة الثقافة هو حفلات في دار الأوبرا، وهيكون في نجوم بنستضيفهم، وأتمنى دار الأوبرا يوافقوا على وجود عمر خيرت وياسر عبد الرحمن ومودي الإمام في مشروع 100 سنة غناء.

ساقية الصاوي زيرة الثقافة علي الحجار المطرب على الحجار مسرح ساقية الصاوي

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