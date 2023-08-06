إصابات وأضرار في الصين.. 4 زلازل قوية تهز آسيا

شهدت قارة آسيا، اليوم الأحد، 4 زلازل قوية ضربت الصين وإندونيسيا وأفغانستان وباكستان.

وفي التفاصيل، هز الصين فجر اليوم الأحد، زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن إصابة 21 شخصًا وتضرر عشرات المنازل.

وأظهرت الفيديوهات مصابيح وأرضيات تهتز وهروب أشخاص من المباني التي يقطنونها وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 2:33 صباحا (18:33 بتوقيت جرينتش السبت) كان على بعد 26 كيلومترا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونج وعلى عمق 10 كيلوات مترات.

وكتب شخص على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" من مقاطعة خيبي المجاورة لشاندونج أن الهزة كانت قوية جدا.

وأصدر نظام "بايجر" التابع لهيئة المسح الجيولوجي والذي يوفر تقييمات أولية حول تأثير الزلازل، تنبيهًا أحمر يقدر وقوع أضرار وضحايا محتملين بالاستناد إلى بيانات زلازل سابقة.

ونقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن سلطات شاندونغ سقوط ما لا يقل عن "21 جريحا"، وانهيار 126 منزلًا أو مبنى جراء الزلزال الذي أعقبته 52 هزة ارتدادية.

وأرسلت وزارة إدارة الطوارئ الصينية فريقا إلى مقاطعة شاندونج لقيادة أعمال الإنقاذ، وفق وكالة "شينخوا" للأنباء.

بالتوازي، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أنّ مركز الزلزال كان منطقة جُرم بولاية بدخشان شمالي البلاد.

ووفقًا لسكان كابل، فإن الزلزال ضرب العاصمة مرتين متتاليتين خلال دقائق معدودة.

وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة قبالة سواحل إقليم سولاويسي، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للجيوفيزياء اليوم الأحد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ذكرت الوكالة أن الزلزال كان مركزه يقع على بعد 47 كيلومترا شمال شرقي منطقة سيجي وعلى عمق 16 كيلومترا.

وأوضحت الوكالة الوطنية أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار، ولا يوجد احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).

أما باكستان، فشعر السكان بهزات أرضية، ناجمة عن زلزال بقوة 4 .5 درجة ضرب أجزاء من إقليم "خيبر-باختونخوا"، اليوم الأحد، مما أدى إلى فرار السكان من منازلهم مذعورين.

ولم ترد أي تقارير عن حدوث خسائر في الأرواح ولا الممتلكات حتى الآن.

وشعر سكان مناطق "باجور" و"دير السفلى" و"كورام" بالزلزال، بعدما كان مركزه في منطقة سلاسل جبال "هندوكوش"، على عمق 186 كيلومترا مترا.