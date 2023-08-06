عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 34 ألف بطاقة رقم قومى للمواطنين

قوافل الاحوال المدنية
قوافل الاحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مرسى مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – شمال سيناء ) .

 

و أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (14297) بطاقة رقم قومى ، وعدد (34906) مصدراً مميكناً .

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق .. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 5/8/2023.

وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (580) بطاقة رقم قومى وعدد (159) مصدراً مميكناً .

 كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (8) حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .

      

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (167) مواطن ومواطنة.

كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظة (البحيرة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم ، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (229) مواطنة .  

 بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (405) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .

لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

7E38F6E9-DDEF-4699-A85E-C6280EB8520D
7E38F6E9-DDEF-4699-A85E-C6280EB8520D
4DFB0619-EDC4-4A35-AFD6-D45FF3BD72F0
4DFB0619-EDC4-4A35-AFD6-D45FF3BD72F0
45B75131-2873-4178-8F86-C27E2F36B814
45B75131-2873-4178-8F86-C27E2F36B814
الرقم القومي الاحوال المدنية بطاقة الرقم القومي كبار السن وذوي الهمم مرسى مطروح كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

أسعار السجائر سترتفع من جديد .. أعرف هتوصل كام

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

ماركة مسجلة بالـ "فيفا"| إيقاف قيد الزمالك 4 مرات خلال 2023.. تفاصيل بأسماء اللاعبين

هل يستمر العمل في البنوك يوم الأحد خلال أغسطس؟.. مصدر يوضح

ترشيحاتنا

هجوم تركي بطائرة مسيرة في شمال العراق يودي بحياة مسلح كردي

الربان هلال يحيى: قناة السويس الجديدة حققت نجاحا أكثر من تكلفتها.. فيديو

طريقة عمل دانيت منزلي

نكبة جديدة.. الاحتلال يجبر 6 عائلات فلسطينية شرق رام الله على مغادرة مساكنها

الأهلي على صفيح ساخن| التعديلات تضرب الفريق.. عبد القادر يشعل الأزمات.. وبيراميدز يهدد الأحمر

محمد عبلة: كتابي القادم هو نشر لمذكراتي.. وأستعد لاكبر جدارية في فنزويلا| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبشت والعقال.. ظهور مثير للشاب خالد بالزي السعودي.. صور

حقيقة الاستغناء عن سامي قمصان وميشيل يانكون.. ماذا يحدث في الأهلي؟

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب بظهور صادم على إنستجرام

يوم ميلاده وقبل وفاته.. صورة لأب وطفله تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

فيديو

ظهور آثار العلمين.. اكتشاف سفينة غارقة محملة بالنبيذ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد|فيديوجراف

أمن مصر أولا.. نادية مصطفى تكشف سر إلغاء حفل ترافيس سكوت.. خاص

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ