احتفالا بذكرى حرب أكتوبر.. فيلم Golda يثير الجدل ويكشف علاقة أشرف مروان بإسرائيل

مع قرب حلول الاحتفالات بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة يعرض الفيلم الإسرائيلي "جولدا" أو Golda فى 23 أغسطس الحالى والذى عرض فى عدد من المهرجانات العالمية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن فيلم جولدا وعلاقته بأشرف مروان.

منذ إعلان إسرائيل عن إنتاج فيلم عن جولدا مائير كونها المرأة الوحيدة التى تولت منصب رئيس الوزراء الإسرائيلية وهناك كثير من الأقاويل حول الفيلم وما يحمله من خبايا.

جولدا مائير

وكشفت بعض التقارير عن أحداث الفيلم الذى ينطلق فى 5 أكتوبر ومرورا بالحرب العظيمة وكيف تعاملت جولدا مائير وحتى وقف إطلاق النار واتفاقية السلام، ويركز على شخصية جولدا مائير ويكشف بعض الجوانب الشخصية لها مثل إدمانها السجائر رغم مرضها بالسرطان.

جولدا

كما يتطرق الفيلم إلى علاقة أشرف مروان بإسرائيل وكيف خدعهم والذي حذر من حرب ستندلع "يوم كيبور"، رغم أنه قال لهم إن الحرب ستندلع في السادسة مساء، وليس الساعة الثانية بعد الظهر كما اندلعت بالفعل.

فيلم Golda يسلط الضوء أيضا على كيفية عمل جولدا كجدار حديدى وكان هناك من أطلق عليها لقبا كان من شأنه أن يثير انتقادات نسوية حادة اليوم وهو "الرجل الوحيد في الحكومة" فلم تكتف بتشجيع موشيه ديان الذي انهار وطالبته بأن يعود إلى رشده، بل وقفت في وجه كل الضغوط الدولية بما في ذلك من الأمريكيين الذين أرادوا مساعدة مصر على إنهاء الحرب بإنجاز مثير للإعجاب من شأنه أن يعزز شرفهم الوطني وجلب المصريين إلى طاولة المفاوضات بعد نكسة 1967.

فيلم Golda عُرض في العديد من المهرجانات، في برلين بفبراير الماضي، وكان فيلم افتتاح مهرجان القدس السينمائي في 20 يوليو الماضي، على أن يتم عرضه في دور السينما في أغسطس الجاري.

فيلم Golda من بطولة هيلين ميرين وإخراج جاي ناتيف وتأليف نيكولاس مارتين.