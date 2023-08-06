أخبار التكنولوجيا..تعرف على هاتف شاومي الأكثر مبيعا..وتحذير خطير من جوجل لأي مستخدم إنترنت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بـ3600 جنيه.. تعرف على هاتف شاومي الأكثر مبيعا



أقامت شركة شاومي Xiaomi الصينية، أوائل شهر أغسطس الجاري حدثا في نيودلهي، لإطلاق هاتفها الجديد Redmi 12 5G، لأول مرة في الأسواق العالمية.

فيديو لايف.. إيلون ماسك يعلن طرح ميزة مهمة في تويتر

أطلق موقع تويتر Twitter، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بث فيديو مباشر، من التطبيق مباشرة.

عملاق الألعاب.. أحدث موبايل من Tecno يقلب موازين المنافسة

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن هاتف "بوفا 5 برو" الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من أفضل هواتف أندرويد للألعاب أداءً، كما أنه يأتي بسعر منافس للأجهزة الأخرى بالأسواق.

منها الديناصور الشهيرة.. أفضل ألعاب متصفح مجانية على Android

هل سئمت من لعب نفس الألعاب القديمة على هاتف أندرويد الخاص بك؟، وهل تريد تجربة لعبة مختلفة لا يتطلب منك لعبها تنزيل تطبيق واستهلاك مساحة تخزين من هاتفك؟ إذا كان الأمر كذلك، سنوضح لك فيما يلي مجموعة من عالم الألعاب القائمة على الويب والتي يمكنك الوصول إليها عبر هاتفك الأندرويد دون الحاجة لجهاز كمبيوتر أو تنزيل تطبيق إضافي على جهازك.

تحذير خطير من جوجل لأي مستخدم إنترنت..يتعلق بخصوصيتك وأمانك

لم يكن أبدًا شعورًا رائعًا عند اكتشافك لعنوان منزلك، أو رقم هاتفك، أو عنوان بريدك الإلكتروني الخاص في مكان ما على موقع عام. والأمر يزداد سوءًا عندما يكون تلك المعلومات عامة ولا تعلم بذلك أبدًا. تقوم جوجل Google بفهرسة صفحات الويب بأعداد هائلة يوميًا، والآن تعمل الشركة على إطلاق أدوات خصوصية جديدة تسمح لك بمعرفة ما إذا كانت هناك مواقع تحتوي على معلوماتك.