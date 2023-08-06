عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بالعمل من المنزل

ديوان محافظة بني
ديوان محافظة بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل  أونلاين " يوم الأحد من كل أسبوع  خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية ، والذي بدأ سريانه " اعتباراً من اليوم 6 أغسطس  2023
 

وتفقد اللواء سامي علام  السكرتير العام المساعد ، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة،للاطمئنان على انتظام العمل بالإدارات المسُتثناة من القرار ،حيث تم تجميع العاملين في عدد من الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيداً  للاستهلاك ، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد ، بجانب التأكد من غلق عدد من الإدارات والمكاتب المدرجة في القرار

بالإضافة إلى متابعة الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، والمجالس القروية،للاطمئنان على تفعيل القرار،من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية،وغلق خلافها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها"أونلاين"من المنزل في هذا اليوم

محافظ بني سويف يناقش نتائج وجهود 32 حملة لمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية

محافظ الشرقية يفاجئ قرية بني عياض ويتابع أعمال رصف شارع بنك مصر بكفر صقر

ونوه السكرتير العام المساعد بتوجيهات  المحافظ "د. محمد هاني غنيم "بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث ألأ تقل عن 25 درجة،والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمبانى عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وبحسب النسبة المقررة،مع مراعاة عدم التأثير على  الأمن والسلامة العامة للمواطنين وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات،وإصلاح وصيانة المولدات،وتوفير ديزل أو مولد بالمنشآت الحيوية لاستخدامه حال انقطاع الخدمة

استهلاك الكهرباء استهلاك ارة الداخلية الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

أغسطس الجحيم|تحذيرات الأرصاد مستمرة من الطقس و4 ظواهر غريبة أبرزها سقوط أمطار

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش نتائج وجهود 32 حملة لمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية

لمجهوداته ودعمه للوافدين|باحثون عراقيون بمعهد الليزر يكرمون رئيس جامعة بني سويف  

تحرير 900 محضر مخالفات متنوعة وضبط سلع ومنتجات منتهية الصلاحية ببني سويف

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

محافظ بني سويف: تبطين أكثر من 697 كيلو من الترع بتكلفة 1.7مليار جنيه

رئيس جامعة بني سويف: استقبال طلاب المرحلة الأولي بالثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية

استئصال ورم نادر من وجه سيدة بمستشفي إهناسيا في بني سويف

ترشيحاتنا

كارثة وشيكة .. تحذير أمريكي عاجل لـ أوكرانيا من فخ روسيا المميت

صدي البلد يكشف أسباب إختيار خليفة طبيب الأهلي.. خاص

إعلان صادم من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع أوكرانيا

ارتفاع عدد ضحايا قطار باكستان إلى 28 قتيلا

سرقوا 2.5 مليار دولار.. العراق يطالب الإنتربول باعتقال مسؤولين هاربين

إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق الزعفرانة - رأس غارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ