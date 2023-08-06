إعلان صادم من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إنه لا توجد حاليًا أسباب لإبرام اتفاق مع أوكرانيا لحل النزاع.

وقال بيسكوف، لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: "في الوقت الحالي، لا توجد أسباب لإبرام اتفاق.. سنواصل العملية في المستقبل المنظور".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ديمتري بيسكوف، إن روسيا تريد السيطرة على الأراض الروسية بموجب دستور البلاد.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قال بيسكوف، عندما سئل عما إذا كانت موسكو تسعى لمزيد من الأراضي الأوكرانية: “لا، نريد فقط السيطرة على كل الأراضي التي كتبناها الآن في دستورنا كدستورنا”.

وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في 24 فبراير 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها كانت استجابة لطلبات من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين لحمايتهما من الهجمات المكثفة من قبل القوات الأوكرانية.