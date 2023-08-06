بمذاق فرنسي متميز .. طريقة عمل برجر اللحم والبصل

تعد طريقة عمل البرجر بالبصل من أسهل واسرع طرق التحضير، وتتميز هذه الوصفة أنها مقتبسة من المطبخ الفرنسي، كما انها لا تحتاج سوى خطوات بسيطة ليصبح لديك برجر صحي في المنزل عن الوجبات السريعة في المطاعم، لذا نقدم طريقة عمل برجر اللحم والبصل في خطوات سهلة وسريعة.

المقادير:

‏- 500 جرام لحم مفروم

‏- 4 شرائح جبن برجر

‏- 4 خبز كايزر

‏- 2 بصل كبير مقطع جوانح

‏- 1 طماطم كبيرة

‏- 2 معلقة كبيرة مايونيز

‏- معلقة كبيرة خردل

‏- معلقة كبيرة صلصة ورشسترشاير

‏- 1 معلقة كبيرة زيت

‏- معلقة كبيرة زبدة

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

‏- 1 معلقة صغيرة خل عنب

‏- ¼ كوب ماء

‏- خس للتزيين



طريقة التحضير :

يخلط اللحم مع صلصة ورشسترشاير والملح والفلفل، فيحفظ الخليط في الثلاجة لثلاثين دقيقة.

تسخن الزبدة في مقلاة على نار هادئة ثم تضاف جوانح البصل وتترك على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر، وذلك حتى تكتسب اللون المكرمل ،ثم يسكب الخل مع التقليب. يرفع البصل عن النار، ويترك جانبًا.

يقسم اللحم إلى أربعة أجزاء متساوية، ثم تشكل هذه الأجزاء على هيئة دوائر مع الضغط قليلًا عليها من النصف.

يسخن الزيت في مقلاة كبيرة غير قابلة للصق، وتطهى شرائح البرجر لعشر دقائق فيها، ثم يوزع الجبن على كل منها، مع الماء. تغطى المقلاة، حتى ذوبان الجبن.

يحمص الخبز في الزبدة قليلا توضع طبقة من خليط المايونيز والخردل عليه، فطبقة من الخس، وشريحة من الطماطم، وطبقة من البصل المكرمل.