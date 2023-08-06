عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق فرنسي متميز .. طريقة عمل برجر اللحم والبصل

برجر
برجر

تعد طريقة عمل البرجر بالبصل  من أسهل واسرع طرق التحضير، وتتميز هذه الوصفة أنها مقتبسة من المطبخ الفرنسي، كما انها لا تحتاج سوى خطوات بسيطة ليصبح لديك برجر صحي في المنزل عن الوجبات السريعة في المطاعم، لذا نقدم طريقة عمل برجر اللحم والبصل في خطوات سهلة وسريعة.

txt

يقلل الكوليسترول وينظم السكر.. أسهل طريقة لعمل مشروب الأفوكادو بالحليب

txt

احذر الجلطات.. مخاطر غير متوقعة يسببها الافراط في تناول زبدة الفول السوداني

المقادير:

‏-  500 جرام لحم مفروم
‏-  4 شرائح جبن برجر
‏-  4 خبز كايزر
‏-  2 بصل كبير مقطع جوانح
‏-  1 طماطم كبيرة
‏-  2 معلقة كبيرة مايونيز
‏-   معلقة كبيرة خردل
‏-   معلقة كبيرة صلصة ورشسترشاير
‏-  1 معلقة كبيرة زيت
‏-   معلقة كبيرة زبدة
‏-  ½ معلقة صغيرة ملح
‏-  ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  1 معلقة صغيرة خل عنب
‏-  ¼ كوب ماء
‏-  خس للتزيين


طريقة التحضير :

يخلط اللحم مع صلصة ورشسترشاير والملح والفلفل، فيحفظ الخليط في الثلاجة لثلاثين دقيقة.

تسخن الزبدة في مقلاة على نار هادئة ثم تضاف جوانح البصل وتترك على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر، وذلك حتى تكتسب اللون المكرمل ،ثم يسكب الخل مع التقليب. يرفع البصل عن النار، ويترك جانبًا.

يقسم اللحم إلى أربعة أجزاء متساوية، ثم تشكل هذه الأجزاء على هيئة دوائر مع الضغط قليلًا عليها من النصف.

يسخن الزيت في مقلاة كبيرة غير قابلة للصق، وتطهى شرائح البرجر لعشر دقائق فيها، ثم يوزع الجبن على كل منها، مع الماء. تغطى المقلاة، حتى ذوبان الجبن.

يحمص الخبز في الزبدة قليلا توضع طبقة من خليط المايونيز والخردل عليه، فطبقة من الخس، وشريحة من الطماطم، وطبقة من البصل المكرمل.

البرجر طريقة عمل البرجر مقادير البرجر اكلات سريعة اللحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

اجتماع طارئ الآن لمجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة الأزمات

صديق مقرب لسيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن إقالته.. فيديو

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

لفترة محدودة.. اعرف إزاي تفتح حساب بنكي مجانا

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

موضوعات متعلقة

للنساء فقط .. اكتشاف دواء يعالج مرض خطير

في ظل تخفيف الأحمال|6 نصائح لجعل مبرد المياه أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للكهرباء

يقلل الكوليسترول وينظم السكر.. أسهل طريقة لعمل مشروب الأفوكادو بالحليب

احذر الجلطات.. مخاطر غير متوقعة يسببها الافراط في تناول زبدة الفول السوداني

الخيانة الإلكترونية.. خراب البيوت أون لاين| استشاري يكشف مخاطر السوشيال ميديا على الأزواج

علامات بالوجه تدل على مرض خطير .. تعرف عليه

يسبب أضرارا جسيمة.. تحذيرات من الإفراط في تناول البيض

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

ترشيحاتنا

مظاهرات في نيويورك تطالب بوقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

بشري سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة..فيديو

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ابنة الفنان سعيد صالح تحرر محضرا بسبب فيديو عودة والدها باستخدام الذكاء الاصطناعي

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكب الموت.. ثقافة الغربية تستعرض أسباب ونتائج الهجرة غير الشرعية|صور

بعد تعرضها للتحرش .. 10 إطلالات مثيرة لـ رضوى الشربينى

هى جورجينا تتخان؟.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند.. و"النصر" يرد

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ