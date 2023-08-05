احذر الجلطات.. مخاطر غير متوقعة يسببها الافراط في تناول زبدة الفول السوداني

تُستخدم زبدة الفول السوداني في العديد من الأطعمة والمأكولات الشهيرة التي يحبها الكثير من الكبار والصغار ولكن الافراط في تناولها يؤثر على الكثير من أجهزة الجسم وتتسب في تخزين كمية كبيرة من الدهون تحت الجلد يؤدى للإصابة بمرض السمنة، وأمراض خطيرة ناجمة عن زبدة الفول السوداني والإصابة بتسمم الأفلاتوكسين، وسوء امتصاص المعادن من الأطعمة الغذائية. كما أن تناولها بكميات كبيرة يؤثر على الشرايين والقلب يُسبب إلى تكون الجلطات المميتة في شرايين القلب.. نرصد بعض اضرارها وفقا لموقع Healthy Eating

مخاطر تناول زبدة الفول السوداني



سكريات مصنعه:

تقوم بعض هذه العلامات التجارية نفسها التي تضيف الزيوت إلى زبدة الفول السوداني بإضافة السكريات إلى منتجاتها، كما يحتوي الفول السوداني على كمية عالية من الكربوهيدرات ، التناول المفرط للفول السوداني قد يسبب ارتفاع مستوى سكر الدم. قد يتسبب تناول الفول السوداني المملح بكميات كبيرة لرفع الصوديوم بالجسم. يسبب ذلك احتباس الماء ورفع ضغط الدم وحدوث مضاعفات لمرضى السكري.

زيادة الوزن:

في حالة كنت تتبع حمية غذائية لخسارة الوزن الزائد وتنظيم سكر الدم فتناول كميات كبيرة من الفول السوداني قد تعاكس أهدافك. يمنح الفول السوداني سعرات حرارية مرتفعة قد تسبب زيادة في الوزن، إضافة إلى ارتفاع محتوى الأوميجا 6 المرتبطة بالالتهابات في الجسم.

دهون غير صحية:

تعتبر زبدة الفول السوداني مصدرا كبيرا للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير الصحية ،مع ذلك، تميل بعض العلامات التجارية إلى تعبئة زيوت إضافية، مثل زيت النخيل أو الزيوت النباتية المهدرجة بالكامل، في وعاء زبدة الفول السوداني، والذي يساهم في إضافة الدهون المشبعة إلى نظامك الغذائي.



انسداد الشرايين:

تحتوي زبدة الفول السوداني التي يتم شرائها على نسبة عالية من الزيوت المهدرجة، ومع استهلاكها بشكل يومي، يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصةً تصلب الشرايين، بحسب خبراء التغذية.



ارتجاع المريء:

ويمكن أن تتسبب الأطعمة الدهنية في استرخاء حزمة العضلات التي تفصل المريء عن معدتك، والتي تسمى العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES)، وتسمح للارتجاع العكسي لحمض المعدة فقد يؤدي تناول الكثير من زبدة الفول السوداني إلى ظهور أو تهيج اضطراب الارتجاع الحمضي، والمعروف أيضا باسم الارتجاع المعدي المريئي.

متلازمة القولون العصبى:

من يعانون من متلازمة القولون العصبيّ إصابتهم بالإسهال أو عُسر الهضم أو زيادة شدّتهما بالتزامن مع تناول زبدة الفول السودانيّ، ولا يحدث ذلك بسبب وجود تأثير مباشرة في تناوله على القولون، وإنّما لاحتماليّة مُعاناة البعض من صعوبة في هضم البروتينات الموجودة، أو ربما بسبب حساسيّة زبدة الفول السودانيّ غير المُشخَّصة لديهم، وهو ما يزيد من سوء الأعراض الهضمية لمن يُعانون بالأصل من القولون العصبيّ.

التعرض للتعفن:

قد يتعرض الفول السوداني لرطوبة تتسبب بإصابته بعفن المنتج للأفلاتوكسين، تعد الأفلاتوكسين من المواد المسرطنة التي تعرض الجسم للتسمم عند تناوله وظهور أعراض خطيرة. تتمثل تلك الأعراض في تحول لون العين للون الأصفر ( اليرقان)، وفقدان الشهية.

تحتوي على مركبات سامة تتكوّن من أنواع معينةٍ من العفن، وترتبط مركبات الأفلاتوكسين بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد، ولكن تؤدي معالجة الفول السوداني وتحويله إلى زبدة الفول السوداني إلى تقليل مستويات الأفلاتوكسين بنسبة 89%، ولتجنب التعرض للسمية بسبب الأفلاتوكسين يُنصح بشراء الأنواع الجيدة من المكسرات، وزبدة المكسرات، وتجنب تلك التي تبدو متعفنة، أو باهتة اللون.

قد تعرض تلك المادة السامة الكبد إلى التلف والإصابة بالفشل الكبدي أو سرطان الكبد. لا تختفي الأفلاتوكسين مع تحميص أو معالجة الفول.