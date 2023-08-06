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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية

صدى البلد

أعلن الجهازان الفنيان لناديا أرسنال ومانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبين دياز – مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا – جاك جريليش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – إيرلينج هالاند

بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت – ويليام ساليبا – جابريل – يوريان تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتين أوديجارد – توماس بارتي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – كاي هافريتز

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