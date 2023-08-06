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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.76%

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اعتمد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم /الأحد/، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2022 - 2023، حيث بلغت نسبة النجاح 89.76% للإعدادية العامة بالدور الثاني.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن بأنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الثاني 19534 طالبا وطالبة، حضر منهم 18760 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 89.76%، فيما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 727 طالبا وطالبة، حضر منهم 675 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح بينهم 74.81%، في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم 66.6%.

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