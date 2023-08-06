عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لفظي وجسدي.. عقوبات رادعة تنتظر المتحرش بالإعلامية رضوى الشربيني بالقانون

الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية رضوى الشربينى

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش الجنسي وذلك بعد تأكيد  الإعلامية رضوى الشربيني في مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرضها للتحرش اللفظي طوال الوقت قائلة:" اتعرض إلى التحرش اللفظي طوال الوقت بخلاف التحرش الآخر".

 

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

الاعلاميه رضوي الشربيني التحرش اللفظي السجن المؤبد السجن المشدد عقوبات التحرش الجنسي عقوبة هتك العرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

ترشيحاتنا

بسبب أوكرانيا .. أزمة خطيرة تهدد الاتحاد الأوروبي

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

التموين: 600 كيلو دخلت مصر .. وإنخفاض مرتقب في أسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ