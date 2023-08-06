عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الإمارات بشأن حادث خروج قطار عن مساره في باكستان

باكستان
باكستان

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا حادث القطار الذي وقع في منطقة نواب شاه بإقليم السند، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية والشعب الباكستاني الصديق وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأفادت قناة جيو نيوز التليفزيونية، اليوم الأحد، بأن 30 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين، بعد أن خرج قطار عن القضبان فى جنوب شرق باكستان.

وخرجت 9 عربات سكة حديد عن القضبان بالقرب من مدينة نوابشة في إقليم السند، على بعد حوالي 275 كيلومترًا من كراتشي.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أن التحقيق جارٍ، ولم يستبعد وزير السكك الحديدية والطيران الباكستاني خواجة سعد رفيق وقوع "عمل تخريبي" أو عطل ميكانيكي.

ارتفاع عدد ضحايا قطار باكستان إلى 30 شخصا وإصابة أكثر من 80

ارتفاع عدد ضحايا قطار باكستان إلى 28 قتيلا

الامارات باكستان حادث القطار وزارة الخارجية الإماراتية الشعب الباكستانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

موضوعات متعلقة

عشرات الوفيات.. حادث قطار مرعب في باكستان | شاهد ما حدث

ارتفاع عدد ضحايا قطار باكستان إلى 30 شخصا وإصابة أكثر من 80

ارتفاع عدد ضحايا قطار باكستان إلى 28 قتيلا

ارتفاع عدد قتلى قطار باكستان إلى 25 شخصا

نراقب الوضع..الخارجية البريطانية تعلق على اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق

الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق بالسجن ثلاث سنوات

ترشيحاتنا

جنون.. تحذير أمريكي عاجل من سلوك حلف الناتو الكارثي في أوكرانيا

مخططات يائسة للجماعة الإرهابية.. مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود اشتباكات بين الأمن والمواطنين

لتجنب حمى الضنك والتيفود.. الصحة تحذر المواطنين وتنصح بهذه الأشياء

أخطر كارثة مناخية.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة يتسبب في مأساة

محلل سياسى: وقف الدعم الأمريكي لـ أوكرانيا ينهي الحرب الروسية على الفور

رئيس الوزراء يصل عمان لترؤس اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

أثناء تفقده مصانع الأسلحة .. قبعة كيم جونج أون تلفت الانتباه | صور

طريقة عمل البرجر .. 5 وصفات مختلفة

فتاة تتعرض لحادث دهس جديد في المغرب.. ما القصة؟

فيديو

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ