بيان عاجل من الإمارات بشأن حادث خروج قطار عن مساره في باكستان

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا حادث القطار الذي وقع في منطقة نواب شاه بإقليم السند، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية والشعب الباكستاني الصديق وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأفادت قناة جيو نيوز التليفزيونية، اليوم الأحد، بأن 30 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين، بعد أن خرج قطار عن القضبان فى جنوب شرق باكستان.

وخرجت 9 عربات سكة حديد عن القضبان بالقرب من مدينة نوابشة في إقليم السند، على بعد حوالي 275 كيلومترًا من كراتشي.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أن التحقيق جارٍ، ولم يستبعد وزير السكك الحديدية والطيران الباكستاني خواجة سعد رفيق وقوع "عمل تخريبي" أو عطل ميكانيكي.