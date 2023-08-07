أوفربرايس على هيونداي توسان الجيل الجديد

شهد سوق السيارات المحلى خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق قلت ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبيرة نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

هيونداي توسان موديل 2022

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2023 و 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصرى، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتى تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

ومن بين طرازات السيارات التى يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصرى ، تأتى السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، والتى تأتى من ضمن السيارات السيدان داخل السوق المحلى ويطلق عليها سيارة الشعب .

هيونداي توسان موديل 2022

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، ما بين 500 الاف الى 650 الف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض التى تباع السيارة فيه .

هيونداي توسان موديل 2022

تمتلك السيارة هيونداي توسان موديل 2022 محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات وتمتلك هيونداي توسان خزان وقود سعة 54 لتر، وتنتج قوة 180 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر.

تتسارع سيارة هيونداي توسان موديل 2022 الـ SUV من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

هيونداي توسان موديل 2022

تحتوي مقصورة هيونداي توسان موديل 2022 توسان الـ SUV موديل 2023 علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وإضاءة داخل المقصورة اختيارية، ومقاعد أمامية كهربائية، بالإضافة الي خاصية تشغيل المحرك عن بعد، وشاشة معلومات وسط تعمل باللمس، وتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام توصيل لاسلكيا، وبلوتوث، وخرائط ونظام ملاحة، ونظام صوتي من Boss مكون من 7 سماعات، وشاحن للهواتف الذكية لاسلكيا، وشاشة عرض بيانات مقاس 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

تمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام التوازن بالمنحدرة DBC، ونظام المساعدة في الثبات TSA، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS ، وكاميرا بزاوية 360 درجة، وناظم تحذير من الاصطدام، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، ونظام رصد النقاط العمياء.

هيونداي توسان موديل 2022

اما عن السعر الرسمي للسيارة هيونداي توسان الجيل الجديد :

- أوتوماتيك / SHADOW 2022 بسعر 1,040,000 جنيه

- أوتوماتيك / BLAZE 2022 بسعر 1,075,000 جنيه

- أوتوماتيك / REDINE 2022 بسعر 1,155,000 جنيه

- أوتوماتيك / NIGHT 2022 بسعر 1,265,000 جنيه

- أوتوماتيك / MID-NIGHT 2022 بسعر 1,275,000 جنيه

- أوتوماتيك / BLACK DIAMOND 2022 بسعر 1,355,000 جنيه

- أوتوماتيك / COLLECTOR 2022 بسعر 1,365,000 جنيه