السعودية.. قرار عاجل من المملكة بمنح التأشيرات الإلكترونية لـ8 دول جديدة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، منح تأشيرات لثمانية دول جديدة، حيث سيكون بإمكان حاملي جنسية إحدى تلك الدول التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية أو عند الوصول لأحد منافذ المملكة.

وحسب وسائل إعلام سعودية، تشمل هذه الدول: “إذربيجان، ألبانيا، أوزباكستان، المالديف، جنوب إفريقيا، جورجيا، طاجيكستان، قيرغزستان”.

وتمكن هذه التاشيرة من أداء العمرة، والسياحة، والأعمال، وزيارة الأقارب والأصدقاء.

وتتضمن عددا من الضوابط تشمل، الالتزام بمدة الإقامة المحددة بالتأشيرة، ولا يتاح تجديد التأشيرة إلا بعد انتهاء صلاحيتها.