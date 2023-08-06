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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تحذير عاجل من السلطات لضيوف الرحمن بشأن قطار الحرمين السريع

قطار الحرمين السريع
قطار الحرمين السريع

حذرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من أنه يجب مراعاة ضيوف الرحمن لـ5 ضوابط بشأن استقلال قطار الحرمين السريع.

وكتبت “الحج والعمرة”، عبر “تويتر”، أنه “يجب الالتزام بمجموعة تعليمات لضمان رحلة ميسرة بقطار الحرمين السريع، بالحضور قبل وقت الرحلة”.

وأضافت: “يجب إبراز التذكرة قبل الصعود والمحافظة على النظافة، مع الحرص على اتباع توجيهات الطاقم، والجلوس في المقعد المحدد بالتذكرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الحج والعمرة، إن هناك 3 إرشادات مهمة بشأن أداء العمرة في الصيف يجب اتباعهم.

وكتبت “الحج والعمرة”، عبر “تويتر”، أن “أداء العمرة في فصل الصيف يتطلب الحصول على المشورة الطبية عند اللزوم”.

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

السعودية.. تنبيهات هامة من وزارة الحج بشأن أداء العمرة في الصيف

وأضافت أن “أداء العمرة في هذا الصيف يتطلب تخير الأوقات التي تعتدل فيها درجات الحرارة.. والاستراحة بين الوصول وأدء العمرة”.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية الحج والعمرة قطار الحرمين السريع

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