السعودية .. تحذير عاجل من السلطات لضيوف الرحمن بشأن قطار الحرمين السريع

حذرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من أنه يجب مراعاة ضيوف الرحمن لـ5 ضوابط بشأن استقلال قطار الحرمين السريع.

وكتبت “الحج والعمرة”، عبر “تويتر”، أنه “يجب الالتزام بمجموعة تعليمات لضمان رحلة ميسرة بقطار الحرمين السريع، بالحضور قبل وقت الرحلة”.

وأضافت: “يجب إبراز التذكرة قبل الصعود والمحافظة على النظافة، مع الحرص على اتباع توجيهات الطاقم، والجلوس في المقعد المحدد بالتذكرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الحج والعمرة، إن هناك 3 إرشادات مهمة بشأن أداء العمرة في الصيف يجب اتباعهم.

وكتبت “الحج والعمرة”، عبر “تويتر”، أن “أداء العمرة في فصل الصيف يتطلب الحصول على المشورة الطبية عند اللزوم”.

وأضافت أن “أداء العمرة في هذا الصيف يتطلب تخير الأوقات التي تعتدل فيها درجات الحرارة.. والاستراحة بين الوصول وأدء العمرة”.