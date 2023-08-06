السعودية.. تنبيهات هامة من وزارة الحج بشأن أداء العمرة في الصيف

قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إن هناك 3 إرشادات مهمة بشأن أداء العمرة في الصيف يجب اتباعهم.

وكتبت “الحج والعمرة”، عبر “تويتر”، أن “أداء العمرة في فصل الصيف يتطلب الحصول على المشورة الطبية عند اللزوم”.

وأضافت أن “أداء العمرة في هذا الصيف يتطلب تخير الأوقات التي تعتدل فيها درجات الحرارة.. والاستراحة بين الوصول وأدء العمرة”.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن 3 ضوابط بشأن استخدام ضيوف الرحمن لوسائل النقل.

وكتبت “الحج والعمرة”، عبر منصة “تويتر”، أن “آداب وسائل النقل العامة تقتضي الابتعاد عن التدافع والتزاحم”، مضيفة أن “آداب وسائل النقل تتضمن أيضا تقديم الأطفال والنساء وكبار السن، والانتظار حتى توقف السائق في المحطات المعتمدة”.