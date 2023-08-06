السعودية.. بيان عاجل من "حساب المواطن" بشأن موعد بدء صرف مستحقات أغسطس

كشف برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن موعد بدء صرف مستحقات دفعة شهر أغسطس للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط.

وكتب برنامج “حساب المواطن”، عبر منصة “توتير”، أنه “لم يتبق سوى 4 أيام على موعد صرف مستحقات دفعة شهر أغسطس، حيث سوف يتم صرف المستحقات يوم الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس”.

وفي وقت سابق، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا عاجلا بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

كما شمل القرار بحسب أخبار 24 السعودية ، استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

جاء التوجيه في إطار الرعاية المستمرة التي يوليها خادم الحرمين وولي العهد، للمواطنين والمواطنات، في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.