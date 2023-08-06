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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأمن العام لـ المواطنين بشأن عمليات احتيال

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذر الأمن العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من جهات الفوركس غير المرخصة، مشيرا إلي أن المحتالين ينتحلون أسماء شركات مالية مرخصة للاحتيال على ضحاياهم.

 

وكتب الأمن السعودي، في تغريدة على منصة “تويتر”، أن “المحتالين ينتحلون أسماء شركات مالية مرخصة للاحتيال على ضحاياهم”.

كما طالب بضرورة تأكد المستفيدين من الجهات التي يتعاملون معها  لعدم الوقوع في فخ الأكاذيب.

وفي وقت سابق، كشف الأمن العام في المملكة العربية السعودية، عن 5 مؤشرات بشأن الاتجار في أعمال التسول.

وكتب الأمن العام السعودي، في تغريدة على منصة “تويتر”، أن “تلك المؤشرات تشمل إعاقات جسدية تبدو أنها ناتجة عن أعمال بتر”، مشيرا إلى أن “القائمين بتلك الأعمال يكونون قصرا لا يرافقهم أحد، ويتم عقابهم إذا لم يجمعوا أو يسرقوا ما يكفي من المال”.

وأضاف: “تشمل تلك المؤشرات أن يعيش الممارسون لذلك مع أشخاص كبار ليسوا آباءهم أو أمهاتهم، ويكونون أطفالا أو مسنين يتسولون غالبا في الأماكن العامة”.

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وكانت وسائل إعلام سعودية، أفادت بأن الأمن العام السعودي أصدر تحذيرات بشأن المتاجرة في الأشخاص.

وجاء في تحذير الأمن العام :" كل من يساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ستكون عقوبته كعقوبة الفاعل".

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية الامن العام

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