عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نادى ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يعلن عن فتح باب التقديم على عضوية النادي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.
‎- التقديم مجاني
‎- متاح لكل منتسبي جامعة القاهرة بداية من الطلاب الى أعضاء هيئة التدريس
‎- وللمرة الأولى متاح التسجيل والانضمام لغير المنتسبين لجامعة القاهرة
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYuv0PzyzuCIX3vebb0nNYAY7NCZEtrQVjP99bX3Fn8lGyxQ/viewform?usp=sf_link

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق طلابي من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجائزة الفريق إبراهيم سليم في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتهم في المسابقة التي نظمتها الكلية الفنية العسكرية الدولية.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولي، حيث حصل فريق الأمن السيبراني علي المركز الأول في مسابقة (MTC-CTF 2023)، والتي ضمت كلا من عادل طارق عادل، وزياد حسن فاروق، وأحمد ممدوح يوسف، وأحمد محمد مصطفى، ومحمد جبر أحمد، ومحمد محمود مراد، ومالك محمد نور الدين، وعلا أيمن عبد المجيد، وفي مجال الذكاء الاصطناعي فاز الطالبان فهد أحمد فرج علي وعبد الرحمن أيمن البديوي من كلية الهندسة ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول، كما فاز الطالب أحمد مجدي حسين من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثالث وذلك تحت إشراف د. سناء طه.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تحرص على تنمية روح الابتكار والإبداع  لدى أبنائها، وتشجعهم على المشاركة في المسابقات الدولية والمحلية، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بما يساهم في تميزهم وكفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المختلفة سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة والفوز بجوائزها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

ترشيحاتنا

كارثة تضرب الشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي

الرياضة: الزمالك يعاني عدم الاستقرار و31 أكتوبر نهاية أزماته.. فيديو

تعرف على رسائل كولر للاعبي الأهلي على جروب واتساب قبل سفره لـ سويسرا

قم بتثبيته فورا.. تحديث طارئ من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

الخضري: الأهلي عينه على زيزو.. وقرار رحيل عبدالحفيظ كان مفاجأة كبيرة

لحظة العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لـ منة فضالي تثير الجدل من تركيا

بعد ولادتها الثانية.. زوجة أحمد سعد تخطف الأنظار بإنقاص وزنها

عمره 2300 سنة.. لغز اكتشاف كنز أثري غارق قرب مدينة العلمين بمصر|تفاصيل

نفسي أعيش في مصر وأسيب كندا.. فيديو مؤثر لفتاة يحصد ملايين المشاهدات

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ