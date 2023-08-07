نادى ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يعلن عن فتح باب التقديم على عضوية النادي

يعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.

‎- التقديم مجاني

‎- متاح لكل منتسبي جامعة القاهرة بداية من الطلاب الى أعضاء هيئة التدريس

‎- وللمرة الأولى متاح التسجيل والانضمام لغير المنتسبين لجامعة القاهرة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYuv0PzyzuCIX3vebb0nNYAY7NCZEtrQVjP99bX3Fn8lGyxQ/viewform?usp=sf_link

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق طلابي من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجائزة الفريق إبراهيم سليم في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتهم في المسابقة التي نظمتها الكلية الفنية العسكرية الدولية.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولي، حيث حصل فريق الأمن السيبراني علي المركز الأول في مسابقة (MTC-CTF 2023)، والتي ضمت كلا من عادل طارق عادل، وزياد حسن فاروق، وأحمد ممدوح يوسف، وأحمد محمد مصطفى، ومحمد جبر أحمد، ومحمد محمود مراد، ومالك محمد نور الدين، وعلا أيمن عبد المجيد، وفي مجال الذكاء الاصطناعي فاز الطالبان فهد أحمد فرج علي وعبد الرحمن أيمن البديوي من كلية الهندسة ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول، كما فاز الطالب أحمد مجدي حسين من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثالث وذلك تحت إشراف د. سناء طه.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تحرص على تنمية روح الابتكار والإبداع لدى أبنائها، وتشجعهم على المشاركة في المسابقات الدولية والمحلية، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بما يساهم في تميزهم وكفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المختلفة سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة والفوز بجوائزها.