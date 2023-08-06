روسيا تتهم التحالف في سوريا باطلاق مسيرة خطيرة بالقرب من مقاتلاتها

اتهم مسؤول عسكري روسي كبير في مركز المصالحة السورية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يوم الأحد بتحليق طائراته المسيرة بشكل خطير بالقرب من الطائرات المقاتلة الروسية فوق سوريا.

وقال الأدميرال فاديم كوليت في إفادة صحفية 'تصرف الطيارون الروس بمهنية شديدة واتخذوا إجراءات في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام بطائرات التحالف بدون طيار'.

أغلقت طائرة مسيرة كبيرة من طراز MQ-9 Reaper على طائرة روسية من طراز Su-35 في سماء الرقة صباح يوم السبت. وحدثت الحالة الثانية لسلوك خطير من قبل طائرة أمريكية بدون طيار أخرى من طراز ريبر بالقرب من بلدة إد دانا في شمال غرب محافظة إدلب بعد ساعات فقط عندما حلقت الطائرة بدون طيار على بعد أقل من 100 متر (328 قدمًا) من طائرة Su-35.