بعد العروض من السعودية | الزمالك يحسم موقفه من بيع موهبة الفريق

كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن موقف مسؤولي الزمالك من إمكانية رحيل سيد عبد الله نيمار؛ بعدما تلقى عرضاً خلال الساعات الماضية للاحتراف بدوري الدرجة الثانية بالسعودية، وضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "الحديدي"، إنه لا يوجد تفكير في رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية بالزمالك للاحتراف في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأن الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه للعودة للمنافسة بقوة في الموسم المقبل.

وأضاف أن الزمالك لم يحل أزمة منع القيد، ويحاول في الفترة الحالية سداد المبالغ المستحقة لكل من سبورتنج لشبونة والغاني بنيامين أشيمبونج، وسيكون من الصعب التفريط في أي لاعب يشارك بصورة أساسية مع الفريق.