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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعداء الفرحة جاهزين.. رامي جمال يشوق الجمهور لـ ألبوم جديد

رامي جمال
رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال صوره له عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


 

وعلق رامي جمال علي الصوره قائلا:"اسبوع النكد اعداء الفرحه جاهزين ولا حكايتنا منهيه".


 

وأكد المطرب والملحن رامي جمال، أن لديه مشكلة لها علاقة بالإنجاب، معقبا: «كان نفسي يكون عندي أطفال وربنا يبارك في كل اللي ربنا رزقهم، وأولاد اخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبي، ومش بفكر في الموضوع زي الأول، ولكن كل هم يزوجتي لأنها لا تعانى من عدم الإنجاب».
 

وقال رامي جمال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "قلت لزوجتي ناريمان، إحنا عايشين مرة واحده مفيش وقت تعملي جدعة، وتضيعي حلم الأمومة، الراجل ممكن يعيش عادي، لكن الست اتخلقت عندها غريزة الأمومة رقم 1، وعمري ما هشوفك قليلة الأصل لو مشيتي"، فكان ردها: «كل أنواع الرزق بتيجي لكل شخص لوحده إلا الخلفة ده رزق مربوط بالاتنين، لو مكتوب لي أخلف فاهخلف منك ابن، ولو مش مكتوب لي واتجوزت من شخص آخر ممكن ماخلفش بس هكون خسرت الإنسان اللي بحبه».

أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم الفنان رامي جمال القاهرة والناس الملحن رامي جمال برنامج حبر سري حلم الامومة

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