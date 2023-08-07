صفقة بـ 500 مليون جنيه .. الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 800 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالشرقية والإسكندرية .

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول العاشر من رمضان بالشرقية – ثان العامرية بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ففى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزتهما ( 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) .

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط ( أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,600,000 خمسة مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.