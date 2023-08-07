محمود حليمو: كنت قريبا من الانضمام للزمالك.. وبقاء الداخلية بالممتاز معجزة

قال محمود حليمو لاعب فريق سموحة، إنه كان قريبا من الانضمام إلى نادي الزمالك عندما كان لاعبًا في صفوف النجوم، قبل أن ينجح سموحة في التعاقد معه.

وأضاف حليمو، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سموحة افتقد فرج عامر في الفترة التي ابتعد فيها عن النادي، خاصة وأنه يدعم فريق الكرة بكل قوة.

وأشار إلى أن فرج عامر دعمه بشكل كبير بعد تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي، بينما لعب 34 مباراة بعد إصابته، مضيفًا «فريق سموحة يعتمد بشكل رئيسي على فرج عامر».

وأوضح لاعب سموحة، أن فريقه لم يحالفه التوفيق في الكثير من المباريات، الأمر الذي أدى إلى تراجع نتائجه، ووضعه في موقف لا يُحسد عليه في منطقة الصراع على الهبوط.

واختتم تصريحاته «إمكانياتنا كبيرة في سموحة لكن ينقصنا التوفيق، وهبوط أسوان مفاجأة غير متوقعة، بينما بقاء فريق الداخلية في الممتاز معجزة».