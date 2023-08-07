ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم، حملة تموينية للمرور على المخابز بمدن رأس سدر وطور سيناء، لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الصحية للخبز، ووصول الدعم لمستحقيه، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة والمخابز.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة أسفرت تحرير محضرين لتصرف أصحاب مخبزين بمدينة رأس سدر في 9 أطنان دقيق مستودعات 87.5% مدعم وبيعها في سوق السوداء بدون وجه حق.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير محضر لصاحب مخبز بلدي بمدينة طور سيناء، لتصرفه في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم 87.5%، بإجمالي وزن 350 كيلوجراما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محضر تموين

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