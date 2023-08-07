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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بجنوب سيناء

محاضر تموين بجنوب
محاضر تموين بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم، حملة تموينية للمرور على المخابز بمدن رأس سدر وطور سيناء، لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الصحية للخبز، ووصول الدعم لمستحقيه، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة والمخابز.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة أسفرت تحرير محضرين لتصرف أصحاب مخبزين بمدينة رأس سدر في 9 أطنان دقيق مستودعات 87.5% مدعم وبيعها في سوق السوداء بدون وجه حق.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير محضر لصاحب مخبز بلدي بمدينة طور سيناء، لتصرفه في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم 87.5%، بإجمالي وزن 350 كيلوجراما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محضر تموين

IMG-20230806-WA0166
IMG-20230806-WA0166
IMG-20230806-WA0165
IMG-20230806-WA0165
حملة تموين جنوب سيناء رأس سدر محاضر

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