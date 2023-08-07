وزير الخارجية: مصر تعمل بكل جهد لصالح الشعب السوداني

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الرؤية المصرية فيما يخص الأزمة السودانية تشمل العمل بكل جهد لصالح الشعب السوداني والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، موضحا أن مصر تعمل على منع الأضرار التي لحقت بالشعب السوداني؛ بسبب الأحداث والتعامل مع التحديات التي تواجهها دول الجوار.



وشدد شكري - في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء الأحد - على أن الحفاظ على المؤسسات السودانية أمر مهم، وهذه هي الرؤية التي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة.



وأشار إلى أنه تم عقد عشاء عمل جرى خلاله مناقشة الأفكار المطروحة من الدولة المضيفة (تشاد)، بالتنسيق مع الدول الأخرى، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان المنعقد حاليا في تشاد.



وقال وزير الخارجية إن هناك اهتماما بأن يكون هناك نقاش معمق في جلسة مغلقة فيما بين الوزراء لتنفيذ التكليف الصادر من قادة دول جوار السودان.. موضحا أنه يتم عقد جولة تداول بين المتخصصين لبلورة مخرجات اجتماع اليوم في إطار قرارات القادة بقمة القاهرة.



وأضاف أن الأهم هو الاهتمام بهذه الآلية الفاعلة لدول متأثرة بالصراع في السودان بحكم الروابط التاريخية والجوار، مبينا في الوقت ذاته أن الاتصالات جارية بالأطراف في السودان ولكن لم تؤت ثمارها فيما يتعلق بوقف الأعمال العسكرية.



وشدد شكري على أن آلية دول الجوار لها القدرة على التفاعل مع الأطراف السودانية على المستويين العسكري والمدني.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن آلية دول الجوار لها القدرة على الجمع بين العناصر كافة في السودان.