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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نبيلة عبيد تكشف تفاصيل عملها الجديد مع المخرج عمر زهران

ارشيفية
ارشيفية

كشف المخرج عمر زهران تفاصيل العمل الفني الجديد الذي يجمعه بالفنانة نبيلة عبيد، مؤكدًا أنه سيجمع بين الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية وأعمالها الفنية.

 

وقال زهران، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي": "عندنا تصور عظيم لأنها هي اللي هتحكى عن الأفلام وظروف الإنتاج وكواليس تفاصيل أعمالها الفنية".

ومن جانبه، أضافت الفنانة نبيلة عبيد: "لازم الناس تعرف مسيرتي وتفاصيلها وأفلامي والتحول في حياتي جه منين، واللقب اللى حصلت عليه مكنش من فراغ وأنه كان بالتحمل و أشياء كثيرة".

وتابعت نبيلة عبيد، خلال مداخلتها عبر "السفيرة عزيزة": أنها عملت مع قلة قليلة من المخرجين و الذين لا يتعدوا 7 مخرجين، لافتة:" الناس لازم تعرف ازاي المسيرة دي عملتها بالتحمل والتضحيات التي تمت، أنا مكنتش بتكلم عن حياتي الشخصية قد حياتي العملية، ده بقى الناس هتعرفه من خلال الفيلم".

كنت أخر حد يطلب أجره أو ياخده

وعن سبب اختيار عمر زهران لإخراج فيلمها، أكدت أن عمر زهران هو الأقرب لها، ويعلم كافة تفاصيل شخصيتها وحياتها الشخصية و مذاكر لشخصيتها، موضحة: “أنا كنت أطلب تركيبة فيلم أو اسم مخرج أو كاتب سيناريو ولكني كنت آخر حد يطلب أجره أو ياخده، لازم الناس تعرف أنا حافظت على لقب نجمة مصر الأولى إزاي”.

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