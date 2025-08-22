قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
إمام عاشور وبن شرقي يتألقان في مران الأهلي استعدادا لمواجهة غزل المحلة
موعد عودة إمام عاشور من الإصابة للمشاركة مع الأهلي
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 22-8-2025
وزير الأوقاف: العنف على أساس الدين يتنافى مع تعاليم الإسلام
بريطانيا تعتزم شراء 6 أنظمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز لاند سيبتور
برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة.. انطلاق مؤتمر تفعيل القيادات الطلابية بالإسماعيلية

مؤتمر "تفعيل القيادات الطلابية"
مؤتمر "تفعيل القيادات الطلابية"
نهلة الشربيني

أقيمت فعاليات مؤتمر "تفعيل القيادات الطلابية" لطلاب اللجان الرياضية بالاتحادات الطلابية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  والذي نظمه الاتحاد الرياضي للجامعات على مدار ثلاثة أيام بمعسكر القرش بالإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

بدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، بحضور كل من: د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، ود.هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، ود.عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ود.أحمد حسان مدير الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة.

عقب فعاليات افتتاح المؤتمر، شهد اليوم الأول تنظيم ندوتين؛ الأولى حول "التعصب الرياضي" ألقاها د.فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، والثانية بعنوان "الرياضة أمن قومي" ألقاها اللواء/ أشرف عبد الحق مساعد وزير الداخلية الأسبق، واختتمت فعاليات اليوم بمجموعة من المسابقات، والأنشطة الترويحية بين الطلاب المشاركين، والتي تميزت بأجواء من المنافسة والمرح، أعقبها توزيع جوائز على الفائزين.

وشهد اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر زيارة إلى متحف هيئة قناة السويس الجديد، أعقبها ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والرياضة الجامعية" حاضر فيها د.طارق حجازي أستاذ بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، كما أقيمت ورشة عمل حول تنظيم الفعاليات الرياضية والطلابية قدمها كل من د.محمد أمين، ود.ياسر مبروك من الإدارة الفنية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تلتها ورشة عمل عن القيادة والعمل الجماعي والفكر الإبداعي ألقاها د.سمير غنيم،  واختتم البرنامج بتوجه الطلاب إلى مسرح قصر الثقافة بالإسماعيلية لحضور حفل فني ساهر للفنون الشعبية.

وفي اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر، جرى عرض التوصيات وتوزيع عدد من المشروعات على الطلاب المشاركين لتنفيذها داخل الجامعات، أعقب ذلك حفل الختام الذي تضمن الكلمات الختامية وتوزيع الشهادات، والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة يمثلون جامعات: (القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، قناة السويس، السويس، الجلالة، سيناء، الملك سلمان، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، طنطا، بنها، السادات، الكندية، المصرية الإلكترونية، دراية، حورس، السلام، والأهرام الكندية).

