ننشر نتائج مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي للتراث الثقافي المغمور بالمياه| صور
إيران.. هجوم إرهابي على دورية للشرطة في محافظة سيستان وبلوتشستان
المفوض العام لـ أونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة
الاحتلال يوسع دائرة القصف شمال مدينة غزة ويدفع السكان للنزوح غربا.. تفاصيل
مفتي عام السعودية: تبرع ولي العهد بالدم تجسيد للقدوة الحسنة في العمل الإنساني
رغم إقرار الأمم المتحدة.. الاحتلال يكذب: لامجاعة في غزة
تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
زياد برجي يتألق بسهرة طربية في العلمين الجديدة بحضور بشرى ورنا سماحة
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية
مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي
الكتابة إيمان صلاح تكشف بداياتها وتجربتها في الكتابة والدوبلاج
حماس: ندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب
برلمان

بأمر القانون.. غرامة 10 آلاف جنيه غرامة لمخالفة نظام الجمارك

غرامة مالية
غرامة مالية
أميرة خلف

ألزم قانون الجمارك المخلصين الجمركيين والمندوبين المرخص لهم بالتقيد بالأنظمة والضوابط المعمول بها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، وأقر عقوبات مشددة على المخالفين.


حيث نص القانون على أن تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .


كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.


وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب ، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني ، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع .


عقوبات المخالفين

يعاقب كل من خالف حكم المادة السابقة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

قانون الجمارك المخلصين الجمركيين مجلس النواب عقوبة غرامة

